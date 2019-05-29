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В Челябинске экс-следователь СКР осуждён на шесть лет

Общество

За получение взятки

Челябинск, 29 мая 2019, 14:21 — REGNUM  В Челябинске осуждён бывший старший следователь второго отдела областного управления СКР Александр Козлов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор вынес Центральный райсуд Челябинска. Козлов признан виновным в том, что в 2017 году покушался на получение взятки в размере 3 млн рублей. В качестве посредников якобы выступали адвокаты. Взамен от следователя ожидали решения об отказе возбуждать уголовное дело и прекращения уголовного преследования.

По приговору суда Козлов осуждён на шесть лет колонии строгого режима. Также он лишён права занимать некоторые должности.

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