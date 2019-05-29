Среда, 29 Мая 2019 года
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В Алма-Атинской области осудили бывшего главу департамента ЧС МВД

Общество

Бывший начальник департамента приговорен к штрафу в размере 35-кратной суммы взятки ($27,6 тыс.)

Нур-Султан, 29 мая 2019, 14:27 — REGNUM  Талды-Курганский городской суд Алма-Атинской области Казахстана признал вину бывшего начальника департамента по чрезвычайным ситуациям МВД республики в получении взятки. Об этом сообщили в агентстве по делам государственной службы и противодействия коррупции республики.

Бывший начальник департамента приговорен к штрафу в размере 35-кратной суммы взятки или 10,5 млн тенге ($27,6 тыс.) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, осужденный также лишен звания полковника гражданской защиты.

Начальник отдела кадровой работы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента признан виновным в посредничестве во взяточничестве и осужден к штрафу в 10-кратном размере взятки или 3 млн тенге ($7,9 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Талды-Курганский городской суд Алма-Атинской области Казахстана приговорил бывшего руководителя инспекции транспортного контроля области к штрафу в размере 101,3 млн тенге ($267 тыс.). за получение взяток на системной основе.

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