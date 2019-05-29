Расстрелявший жителя Карачаево-Черкесии мужчина сдался полиции

г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, , 14:05 — REGNUM В полицию Карачаево-Черкесии добровольно явился мужчина, которого подозревают в убийстве местного жителя. Он выдал полицейским оружие, из которого предположительно были произведены выстрелы, ставшие смертельными, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе МВД по региону.

«Подозреваемый передан следственным органам, но от дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 мая в районе станицы Преградная Урупского района был обнаружен труп мужчины. При выяснении обстоятельств его гибели было установлено, что 37-летний житель города Усть-Джегута выяснял отношения со своим оппонентом и был убит выстрелом в сердце из пистолета Макарова.

Подозреваемый в убийстве был по горячим следам установлен, его объявили в розыск. Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

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