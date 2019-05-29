В Южной Корее снижается уровень рождаемости

Сеул, , 13:56 — REGNUM В Южной Корее продолжает снижаться уровень рождаемости, сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2019 года в стране появилось на свет 83 100 младенцев, что на 7,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в марте число новорожденных сократилось на 9,7%, до 27 100 человек, что является самым низким показателем с марта 1981 года.

Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,01. Известно, что во втором квартале 2018 года суммарный коэффициент рождаемости составил 0,98, в третьем квартале — 0,95, в четвертом — 0,88 рождений.

Власти страны считают, что причиной низкой рождаемости является состав населения и тенденции к безбрачию.

Известно, что в первом квартале 2019 года рождаемость в 17 провинциях, городах-метрополиях и городе особого статуса уровень рождаемости сократился, в частности в провинции Чолла-Пукто уровень рождаемости сократился на 14,3%, в Ульсане — на 13%, в Кванджу — на 12%, в Пусане — на 11,3%, в провинции Чхунчхон-Намдо — на 10,3%.

Кроме того, в первом квартале 2019 года в стране умерло 77 100 человек, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом квартале года количество зарегистрированных браков сократилось на 10,7%, до 59 100 браков, что является самым низким показателем с 1981 года. Количество разводов за аналогичный период, напротив, увеличилось на 5,1% и составило 27 тыс. случаев.