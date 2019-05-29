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Генпрокурор РФ: жалоб от граждан предпенсионного возраста не было

Общество

Виновным в нарушении трудовых прав грозит ответственность вплоть до уголовной

Москва, 29 мая 2019, 13:57 — REGNUM  Жалобы от граждан предпенсионного возраста на незаконное увольнение или отказ в приеме на работу в Генпрокуратуру РФ пока не поступали. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка 29 мая в ходе выступления на «правительственном часе» в Государственной думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что если подобные жалобы поступят, прокуроры будут добиваться восстановления прав обратившихся и привлекут виновных к ответственности, вплоть до уголовной.

Как сообщало ИА REGNUM, Чайка назвал наиболее острой проблемой несоблюдение трудовых прав граждан, которые чаще всего жалуются на невыплату заработка. Так, в 2018 году в органы прокуратуры поступили 165 тыс. таких обращений, из которых 85 тыс. были признаны обоснованными.

В марте Чайка подписал приказ об основных задачах прокуроров в сфере защиты трудового законодательства. В нем, в частности, было уделено внимание обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста.

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«Правительственный час» в ГД генпрокурора РФ Юрия Чайки
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