В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ по математике — СМИ

Иваново, , 13:43 — REGNUM Сдача единого государственного экзамена по математике в ряде школ Иванова сорвана по техническим причинам. Обсуждается возможность переноса сдачи экзамена на резервный день — 24 июня.

По информации IvanovoNews, в школе №8, лицее №22 и других экзамен не начался: дети уже несколько часов находятся в аудитории.

«В 33-й школе в 9 аудиториях не смогли распечатать задание. В лицее №22 не работают 9 аудиторий из 13. Кто-то из учеников сдает ЕГЭ, кто-то нет. Все на взводе ‑ и дети, и родители. Уже идет речь о переносе даты экзамена на резервный день — 24 июня», — сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, основной период ЕГЭ в российских школах проходит в 2019 году с 27 мая по 1 июля. 29 мая выпускники одиннадцатых классов, в том числе и в Ивановской области, сдают первый обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового и профильного уровней. В общей сложности заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня подали 1,3 тыс. человек, задействовано 20 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Заявления на участие в ЕГЭ по математике профильного уровня подали 2,8 тыс. человек, задействовано 30 ППЭ.