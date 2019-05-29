80% тюрем в Казахстане устарели — генпрокуратура

Нур-Султан, , 13:35 — REGNUM Около 80% тюрем в Казахстане являются устаревшими, заявил заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов на форуме «Открытый диалог — инструмент реформирования пенитенциарной системы». Об этом сообщает 29 мая агентство «Казинформ».

Ахметжанов отметил, что, несмотря на гуманизацию уголовного законодательства в республике, порядок и условия содержания в тюрьмах требуют улучшения.

По его словам, генеральная прокуратура получает очень много жалоб от заключенных на использование неразрешенных методов работы сотрудниками колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2019 г. заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в рамках гуманизации уголовного законодательства в республике планируют закрыть четыре колонии.

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