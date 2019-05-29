Бельгия выдала России уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии

Москва, , 13:23 — REGNUM Власти Бельгии выдали России находящегося в международном розыске уроженца Дагестана Иммампаши Ахмадова. Он обвиняется в участии в военных действиях в Сирии на стороне боевиков, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе ФСБ России.

Выходец из Хасавюртовского района Дагестана Ахмадов является приверженцем радикального ислама. В 2014 году транзитом через Турцию он выехал в Сирию, где вступил ряды международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В её составе он принимал участие в боевых действиях против правительственных сил.

В июне 2018 года боевик на основании ориентировки российских спецслужб был задержан в бельгийском городе Брюсселе, а затем арестован. Правоохранительные органы России представили властям Бельгии доказательства преступной деятельности Ахмадова, после чего запрос о его выдаче был удовлетворен. Накануне, 28 мая, дагестанца экстрадировали и поместили в московский СИЗО.

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