В Петербурге оштрафованы фирмы, «пристроившиеся» к Казанскому собору

Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности две частных компании, которые допустили проведение работ и использование пристройки по адресу ул. Казанская, д. 2, лит. А, рядом с Казанским кафедральным собором.

По указанному адресу находится выявленный объекте культурного наследия «Дом Общества для морского, речного, сухопутного страхования и страхования от огня «Волна». Установлено, что работы велись без разрешения органов охраны памятников Санкт-Петербурга.

Ранее один из неравнодушных петербуржцев обратился к депутату Госдумы Михаилу Романову («Единая Россия»), сообщив парламентарию об установке временной пристройки, которая прикреплена к фасаду исторического здания, наносит визуальный ущерб Петербургу и архитектурному ансамблю Казанского кафедрального собора, мешает проходить по тротуару инвалидам, пешеходам с детьми и колясками.

Копия этого обращения, а также акта мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия от 4 февраля 2019 года, которым подтверждались выявленные нарушения, были рассмотрены судом.

В итоге ООО «Юридическая фирма «Старший партнер» и ООО «Казанская 2» за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.13 КоАП РФ, оштрафованы на 100 000 рублей каждое, сообщили 29 мая в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.