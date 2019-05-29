Тревога из-да обнаружения ядовитой змеи в Вене оказалась ложной

Вена, , 13:04 — REGNUM 27 мая почти все австрийские газеты сообщили об обнаружении экзотической ядовитой змеи на северной окраине Вены, граничащей с коммуной Бизамберг. Местные власти предприняли серьезные усилия, чтобы оградить население от опасности, однако тревога в итоге оказалась ложной, пишет газета Kronen Zeitung.

Население Бизамберга было всерьез встревожено, аварийно-спасательные службы провели несколько операций, чтобы обнаружить опасное животное. Центральный клинический госпиталь Вены приготовил противоядие. Но после предпринятых усилий полиция выяснила, что запечатленная очевидицей змея была резиновой игрушкой.

«Если резиновая змея была заложена там намеренно, будут последствия. Но если это случайно потерянная детская игрушка, то, конечно, нет! — заявил газете представитель полиции Нижней Австрии Хайнц Холуб.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в полицию Вены обратилась женщина, сообщившая о встрече со змеей во время прогулки. Эксперт по рептилиям по предоставленным фотографиям подтвердил, что это может быть опасная для человека разновидность кобры.

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