Спикер Совфеда призвала оскандалившегося Зайцева уйти в отставку

Москва, , 13:01 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала напавшего на журналиста федерального телеканала главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева уйти в отставку, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

«Стыдно, ну, уйди в отставку, какое человек имеет моральное право после этого работать», — сказала Матвиенко во время заседания.

Она обратила внимание на грубость в общении с журналистом телеканала «Россия-24» Ивана Литомина.

«Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами, рукоприкладствовал. Это хамская манера, грубая и неуважительная», — возмущена она.

Член Совфеда Алексей Пушков сообщил, что профильная комиссия внимательно изучила данный вопрос и проконсультировалась с руководством ВГТРК, после чего пришла к выводу, что журналист в этой ситуации действовал в рамках профессиональных полномочий.

Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, которые пострадали от пожаров ещё четыре года назад, до сих пор живут в нечеловеческих условиях. После этого глава района напал на журналиста и повалил его на пол.

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