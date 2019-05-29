В PlayStation Store появилась страница Death Stranding ещё до анонса игры

Токио, , 12:55 — REGNUM В сеть выложили информацию о бонусах, которые должны получить геймеры, совершившие предзаказ новой игры геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. Об этом 29 мая сообщил портал Wccftech.

https://twitter.com/XNerd4Life/status/1133630888955318272

Некоторые пользователи заметили, что в магазине PlayStation Store появилась страница игры, несмотря на то, что официальный анонс ещё не вышел. Согласно опубликованной информации, геймеры, сделавшие предзаказ, получат динамическую тему, аватар для сервиса PlayStation Network и несколько игровых предметов: золотые солнечные очки, золотую плиту для бронежилета, золотую кепку и золотой экзоскелет.

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Напомним, сегодня, 29 мая 2019 года разработчики Death Stranding решили провести трансляцию в Twitch. Поклонники ожидают, что сегодня они назовут дату релиза игры, которая, возможно, появится на этой странице PlayStation Store.

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