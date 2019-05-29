На Тамбовщине снизилось число автоаварий с участием детей

Тамбов, , 12:44 — REGNUM В Тамбовской области за 4 месяца 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года на 5,9% снизилось количество аварий с участием детей и подростков, а количество раненых в таких ДТП уменьшилось на 7,9%, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Эти цифры прозвучали на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов. Участники обсудили вопросы снижения аварийности и числа пострадавших в ДТП на дорогах области.

Олег Иванов отметил, что требование сделать дороги более безопасными и добиться значительного сокращения раненых и погибших в автоавариях отражено в майских указах президента России. Эта задача требует эффективного и незамедлительного решения. Необходимо задействовать нестандартные подходы, которые в корне смогут преломить ситуацию.

По словам исполняющего обязанности начальника управления региональной безопасности Александра Ефименко, впервые на государственном уровне провозглашено стремление к «нулевой» смертности на дорогах Российской Федерации. Основным показателем установлено снижение к 2024 году в 3,5 раза смертности от автомобильных аварий. Это означает, что к 2024 году смертность в автоавариях на дорогах области не должна превысить 41 случай. Для сравнения: в 2017 году зафиксировано 145 погибших.

Одно из предложений, которое прозвучало в ходе совещания, касалось создания постоянно действующих рабочих групп в муниципалитетах, а также при управлении автодороги Москва — Волгоград для отслеживания причин каждого ДТП с целью их последующего устранения.

УГИБДД УМВД РФ по Тамбовской области также провело анализ аварийности и внесло ряд предложений главам городов и владельцам дорог.

С началом летних каникул большую актуальность приобретает профилактика детского травматизма. В регионе по сравнению с прошлым годом на 6% сократилось число аварий с участием детей и подростков. Участники совещания призвали усилить работу в этом направлении, в том числе за счет организации новых отрядов юных инспекторов движения, специализированных смен в лагерях отдыха и проведения профилактических акций