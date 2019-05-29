В Кабардино-Балкарии буксуют ремонтные работы в Национальном музее

Нальчик, , 12:43 — REGNUM Ремонтные работы в Национальном музее Кабардино-Балкарии слишком затянулись. Жители региона и его гости обеспокоены таким долгим закрытием крупнейшего учреждения культуры региона. Выяснить причину закрытия музея взялись представители регионального отделения ОНФ.

По данным «фронтовиков», ремонт не завершен из-за отсутствия средств, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе отделения ОНФ. Установлено, что в октябре 2017 года руководство музея заключило государственный контракт на 43 млн рублей на проведение капитального ремонта с компанией «Интер».

По словам члена регионального штаба ОНФ Евгения Бакаева, с началом строительных работ были свернуты все экспозиции музея. Экспонаты упаковали и разместили в филиалах Национального музея и складских помещениях. Коллектив учреждения был вынужден переехать в соседние здания.

Работы должны были завершиться к концу 2017 года. Однако строители успели лишь очистить залы от ветхой штукатурки. С тех пор работы встали.

Оценить масштабы произведенных работ, скорее всего, теперь предстоит правоохранителям. Деньги кончились, а с ними остановился и ремонт. Активисты ОНФ обратились к властям Кабардино-Балкарии с просьбой изыскать денежные средства на его завершение.

Стоит напомнить, что в 2019 году Кабардино-Балкарии выделили 260 млн рублей из федерального бюджета на ремонт нескольких учреждений культуры и строительство спортивного комплекса в городе Майском. Денежные средства были получены в том числе и на реконструкцию Музыкального театра и Национального музея.