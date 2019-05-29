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Генпрокурор назвал наиболее острую проблему в России

Общество

Защита прав трудящихся

Генпрокурор назвал наиболее острую проблему в России
Богиня правосудия Фемида

Москва, 29 мая 2019, 12:30 — REGNUM  Наиболее острой проблемой становится несоблюдение трудовых прав, чаще всего жалуются на невыплаты зарплаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме.

«Наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их трудовых прав. Данного вопроса касались 165 тыс. обращений в органы прокураты в прошлом году, больше половины которых — 85 тыс. признаны обоснованными», — сообщил Чайка.

По его словам, наибольшее число нарушений зафиксировано в сфере оплаты труда.

«Прокуроры реагировали на случаи невыплаты заработной платы в установленный законом срок, фактам отказа работодателя в оформлении трудовых отношений», — перечислил генпрокурор.

Всего, по его словам, в 2018 году и первом квартале 2019 года пресечено более 5 млн 300 тыс. нарушений закона, по требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 1 млн должностных лиц, возбуждено 27 тыс. дел.

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«Правительственный час» в ГД генпрокурора РФ Юрия Чайки
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