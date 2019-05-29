В национальном парке «Плещеево озеро» вернули прежнего директора

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:30 — REGNUM 29 мая директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Плещеево озеро» назначен Михаил Федоров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального парка.

До этого времени обязанности директора исполнял Иван Ковалевич, который пришел на эту должность как раз после того, как ее покинул Михаил Федоров в марте 2017 года.

Уход Михаила Федорова с поста директора нацпарка сопровождался информацией о проводившихся в учреждении проверках Следственного комитета. По мнению борцов с застройкой берегов Плещеева озера, Михаил Федоров ранее поддерживал застройщиков. В частности, в декабре 2016 года на публичных слушаниях по проекту планировки территории, представленному ООО «Переславский посад», он открыто выступил за принятие предлагаемого проекта. В нем предлагалось на территориях лугопарков построить коттеджный посёлок.

Последние два года национальный парк занимал активную позицию в деле защиты природных ландшафтов. Сотрудники парка принимали участие в обсуждениях проектов благоустройства, затрагивающих территорию национального парка и акваторию озера. В частности, после вмешательства нацпарка был изменен проект благоустройства набережной Плещеева озера, на который из бюджета Ярославской области было выделено 30 миллионов рублей. Сохранит ли парк свою активную позицию в деле защиты природы после очередной смены руководителя, покажет время.

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