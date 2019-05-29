«Вахту памяти» в Ингушетии открыли военнослужащие Южного военного округа

Малгобек, Ингушетия, , 12:39 — REGNUM Поисковые работы на местах сражений под городом Малгобеком, которые велись во время Великой Отечественной войны, стартовали в Ингушетии в рамках патриотической акции «Вахта памяти». В ней в общей сложности примут участие около 800 военнослужащих, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе Минобороны России.

Каждую неделю в поисках будет задействовано около 200 артиллеристов соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в республике. Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы снабжены миноискателями, мотопилами и другим специальным оборудованием.

Напомним, акция «Вахта памяти» в Ингушетии проходит во второй раз. В 2018 году военнослужащие обнаружили останки 14 красноармейцев, погибших во время Малгобекской стратегической оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны. Личность одного из бойцов тогда удалось установить благодаря личному жетону. Им оказался уроженец Чувашии Тимофей Перков, погибший в октябре 1942 года. Его останки для захоронения были переданы родным.

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Как сообщало ИА REGNUM, акция «Вахта памяти» стартовала 15 мая в соединениях и воинских частях 58-й армии на Северном Кавказе. Поиски останков погибших воинов будут вестись не только в Ингушетии, но ещё и в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ставропольском крае. Работы посменно будут вести более 10 тысяч военнослужащих. Продлится акция до 15 сентября.