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Ведущую роль Индонезии в Юго-Восточной Азии оценили в институте Фрайбурга

Общество

Посол Индонезии в Германии принял участие в публичной лекции об Индонезии, организованной Фрайбургским университетом

Фрайбург, Германия, 29 мая 2019, 13:02 — REGNUM  Заместитель ректора Фрайбургского университета в Германии Джулиана Бестерс-Дилгер признает ведущую роль Индонезии в Юго-Восточной Азии, сообщает Antaranews.

По её словам, огромный потенциал Индонезии также отражен в стратегических отношениях, которые существуют между Германией и Индонезией в различных областях.

Известно, что в Фрайбургском университете состоялась публичная лекция об Индонезии, в которой принял участие посол Индонезии в Германии Ариф Хавас Огросено.

В ходе лекции посол представил краткую историю Индонезии, ее географическое положение, текущие геополитические события, рассказал об экономическом потенциале, о выборах, проведенных 17 апреля, о демократии и исламе в Индонезии.

Посол выразил надежду, что представленная информация об Индонезии станет стимулом для дальнейшего изучения страны.

Издание отмечает, что в Индонезии продолжает расти число людей, желающих изучать немецкий язык. В настоящее время их не менее 50 тыс. человек.

Напомним, Фрайбургский университет является один из самых старых университетов в Германии. В последнее время он активно сотрудничал с несколькими институтами в Индонезии, включая университет Гаджа Мада, Университет Индонезии и Хабиби центр.

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