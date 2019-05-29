Ведущую роль Индонезии в Юго-Восточной Азии оценили в институте Фрайбурга

Фрайбург, Германия, , 13:02 — REGNUM Заместитель ректора Фрайбургского университета в Германии Джулиана Бестерс-Дилгер признает ведущую роль Индонезии в Юго-Восточной Азии, сообщает Antaranews.

По её словам, огромный потенциал Индонезии также отражен в стратегических отношениях, которые существуют между Германией и Индонезией в различных областях.

Известно, что в Фрайбургском университете состоялась публичная лекция об Индонезии, в которой принял участие посол Индонезии в Германии Ариф Хавас Огросено.

В ходе лекции посол представил краткую историю Индонезии, ее географическое положение, текущие геополитические события, рассказал об экономическом потенциале, о выборах, проведенных 17 апреля, о демократии и исламе в Индонезии.

Посол выразил надежду, что представленная информация об Индонезии станет стимулом для дальнейшего изучения страны.

Издание отмечает, что в Индонезии продолжает расти число людей, желающих изучать немецкий язык. В настоящее время их не менее 50 тыс. человек.

Напомним, Фрайбургский университет является один из самых старых университетов в Германии. В последнее время он активно сотрудничал с несколькими институтами в Индонезии, включая университет Гаджа Мада, Университет Индонезии и Хабиби центр.