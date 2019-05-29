Среда, 29 Мая 2019 года
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Помощь 15 тысячам жителей Сирии в месяц Рамадан оказал фонд из Чечни

Общество

Весь месяц для жителей нескольких сирийских городов накрывают столы для ифтара

Грозный, 29 мая 2019, 12:22 — REGNUM  Чеченский региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в течение всего месяца Рамадан оказывает помощь жителям Сирии. За это время уже 15 тыс. человек получили поддержку фонда, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе главы и правительства Чечни.

В городе Дамаске и его пригородах, а также в Алеппо, Латакии и Хаме ежедневно накрываются столы на ифтар. Кроме того, была оказана материальная помощь 700 сиротам Сирии.

В ближайшее время будет проведена еще одна благотворительная акция. Как сообщил представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и Северной Африки Зияд Сабсаби, беженцам лагеря «Эр-Рукбан» раздадут палатки, одежду и продукты питания.

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Как сообщало ИА REGNUM, оказывают помощь сирийцам в священный месяц Рамадан и власти Ингушетии. Так, в Дамаске в течение всего месяца, с 6 мая, ежедневно накрываются столы для совершения ифтара (разговения) для 200 человек. Последние 10 дней месяца будут ежедневно раздаваться по 200 ифтар-наборов самым бедным семьям в районах провинции Дамаск.

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