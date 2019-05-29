Алкоголь и стресс: почему Кит Харрингтон оказался в лечебном центре?

Хартфорд, США, , 13:04 — REGNUM Звезда популярного сериала «Игра престолов» Кит Харрингтон ранее испытывал проблемы с алкоголем: это могло стать одной из причин, по которым актер сейчас проходит реабилитацию в оздоровительном центре, сообщает издание Page Six.

Зимой 2018 года молодой мужчина был задействован в нескольких инцидентах в развлекательных заведениях. Один раз его заметили в баре Barfly в Нью-Йорке нетрезвом виде во время попытки осознать правила игры в бильярд: сотрудникам пришлось выдворять актера силой. Позже он вернулся, чтобы извиниться и попросить счет, поэтому у представителей бара нет к нему претензий. Другой раз его видели в Париже вместе с другом: взгляд актера был мутным, а сам он шатался из стороны в сторону. Осенью 2018 года русская модель Ольга Власова похвасталась романом с Китом Харрингтоном, рассказав, что они встречались ночами в Люксембурге, однако представители актера назвали историю «полностью вымышленной», ссылаясь на то, что Кит счастливо женат.

Кита Харринтона, исполнителя роли Джона Сноу, заметили в окрестностях роскошного санатория Privé-Swiss в Коннектикуте: обычно там отдыхают люди, испытывающие проблемы со стрессом или алкоголем. Сериал, в котором 32-летний мужчина снимался в течение 8 лет, закончился, и представитель актера сообщил, что Харрингтон намеревается использовать перерыв в своей карьере для восстановления сил и решения личных проблем. В то же время друг актера рассказал, что завершение «Игры престолов» сильно ударило по Киту, он понял, что огромный пласт его жизни завершается, и теперь ему нужен только мир и покой. Кита Харрингтона активно поддерживает его жена Роуз Лесли, которая также играла с ним в сериале в роли одичалой возлюбленной Ингритт.

Исполнитель роли Джона Сноу проходит в оздоровительном центре психологические тренинги, практикует осознанную медитацию и когнитивно-поведенческую терапию. Лечение и проживание в Privé-Swiss оценивается от 120 000 долларов в месяц.

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Актер также часто жаловался на моральное давление, которому он подвергается со стороны фанатов из-за происшествий в сериале «Игра престолов». Сам сериал от телеканала HBO закончился в мае 2019 года.

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