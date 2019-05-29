Под Смоленском 85-летняя женщина живет в бывшей конюшне: СК начал проверку

Смоленск, , 12:17 — REGNUM Следственные органы Смоленской области проверяют информацию о том, что 85-летняя женщина живет в здании бывшей конюшни. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 29 мая.

Сообщения о том, что пожилая женщина вынуждена жить в жутких условиях — в здании бывшей конюшни, без отопления, без газоснабжения и водоснабжения — появились в местных СМИ накануне. Как сообщалось, такое «жилье» 85-летней бабушке предоставили местные власти после того, как ее дом в селе Екимовичи Рославльского района сгорел, ещё в 2002 году.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области организована доследственная проверка. В рамках проверки следователи проведут все необходимые процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Отметим, что буквально неделей ранее в этом селе побывал губернатор Алексей Островский — он распорядился помочь другой семье погорельцев, которые с апреля были вынуждены жить в парнике на собственном участке. Тогда глава региона потребовал от главы района выезжать лично и проверять подобные жалобы.

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29 мая глава региона отреагировал и на информацию о жилищных условиях пенсионерки и потребовал от местных властей срочно решить проблему.

«Даже представить не мог, до какого уровня черствости, равнодушия и беспринципности могут дойти люди, в чьи прямые обязанности входит решение проблем граждан. Позиция главы Екимовичского сельского поселения Натальи Андреевны Лекторовой по отношению к нуждам земляков не просто возмущает. Считаю, что она равносильна вопиющей халатности. Более того, учитывая недавнюю ситуацию с семьей погорельцев Сизинцевых, проживающей в этом же поселении, отсутствие заинтересованности у главы поселения в решении социально важных задач могу расценить как системное», — прокомментировал ситуацию губернатор.

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