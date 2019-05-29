В российских поездах появятся специальные купе для пассажиров с детьми

Москва, , 12:13 — REGNUM Дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) — «Федеральная пассажирская компания» (ФРК) — запускает новый сервис с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми — «детское купе». Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Дизайн интерьера «детского купе» разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что первые поезда с детским купе отправятся 22 августа и будут курсировать до 27 сентября 2019 года на сообщении Москва — Анапа (места с 1-е по 4-е каждого купейного вагона).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года РЖД опубликовали фотографии обновленных купейных вагонов для железнодорожных пассажирских перевозок, которые разрабатывались для Федеральной пассажирской компании.

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