Apple попросила дополнительное время для исправления принадлежности Крыма

Москва, , 12:00 — REGNUM Apple попросила дополнительное время для корректировки маркировки городов Крыма и Севастополя в своих сервисах и программах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Мы указали представителям корпорации на необходимость исправить программу («Погода») и подтвердили, что ждём к 10 июня ответа, когда изменения будут внесены», — сказал Пискарёв.

Корпорация попросила дополнительное время до 10 июня для уточнения в центральном офисе в США технических и временных возможностей по дальнейшей корректировке своих сервисных программ.

Пискарёв заверил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции «не снимает вопрос с контроля и намерен добиться от корпорации Apple исполнения российского законодательства в полном объёме».

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