Большинство сдающих ЕГЭ по математике в Петербурге выбрали сложный уровень

Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге единый государственный экзамен по математике сегодня, 29 мая, сдают более 27 тысяч человек в 150 пунктах. Порядка 60% выпускников городских школ, сдающих сегодня математику, выбрало более сложный, профильный, уровень экзамена, остальные — базовый уровень этого предмета.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в пунктах сдачи ЕГЭ включены устройства по глушению связи, чтобы исключить попытки незаконной передачи информации сдающим.

На базовую часть отведено три часа, на профильную дополнительно выделяется 55 минут. Результаты станут известны не позднее 11 июня.

Как сообщили в городском комитете по образованию, 27 мая стартовал основной период проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. В этот день прошли ЕГЭ по географии и литературе. В Санкт-Петербурге географию сдавали 1026 участников, литературу — 3650 участников.