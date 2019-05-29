Названо число мигрантов в Южной Корее за апрель 2019 года

Сеул, , 11:54 — REGNUM Не смотря на сокращение миграционного потока в Южной Корее, в крупных городах страны по прежнему наблюдается большой отток населения. Об этом сообщает Статистическая служба Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 года по стране мигрировало 587 тыс. человек, что на 1,1% меньше, чем апреле прошлого года.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (4 738 человек), в Пусане (2 110 человек), в Тэгу (1 724 человека), в Тэджоне (1 230 человека), в Ульсане (816 человек), в Инчхоне (302 человека) и в Кванджу (141 человек).

Известно, что население города Пусан сокращается на протяжении трех лет и девяти месяцев с августа 2015 года, города Тэгу — на протяжении двух лет и восьми месяцев, города Тэджон — на протяжении четырех лет и девяти месяцев, города Ульсан — на протяжении трех с половиной лет.

Тем не менее, чистый приток населения был зафиксирован в городе Седжон (1 486 человек), провинции Кёнгидо (12 тыс. человек), провинции Чолла-Пукто (800 человек), провинции Канвондо (500 человек), провинции Чунчхон-Намдо (200 человек) и на острове Чеджу (400 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в Южной Корее оказалось 13,9%, что на 0,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.