Блогера арестовали за хвастовство в Instargam

Абуджа, , 12:04 — REGNUM Полиция арестовала блогера в Нигерии 27 мая за ложные притязания на чужую собственность, сообщает издание Legit.

Блогер Окоро Блессинг в своем Instagram-аккаунте выложила фотографию большого особняка, таунхауса с семью спальнями, отметив, что это теперь ее жилище. Из сообщения следовало, что дом женщина купила в качестве подарка себе на 30-летие, при этом событие случилось спустя восемь лет после того, как ее бывший супруг выгнал Окоро из маленькой квартиры. Окоро в посте гордилась тем, что построила новую себя из всех камней, что раньше бросал в нее муж.

Однако чуть позже публика в социальной сети отметила, что дом принадлежит миллионеру Онье Эзу. Окоро в ответ на критику опубликовала новое сообщение, в котором рассказывала о том, что на самом деле она живет по соседству с Онье. После такого активного внимания к своему дому, Онье Эз обратился к правоохранительным органам. Полиция заставила Окоро встать на колени и признаться своим читателям в Instagram о ложных сообщениях.

Год назад, на свое 29-летие, женщина опубликовала пост, в котором хвасталась приобретением нового автомобиля — внедорожника Mercedes Benz. При этом она поделилась душещипательной историей о том, как бизнес в Instagram помог ей пережить депрессию.

Ранее в России члены комиссии РАН опровергли достижения популярной российской женщины-блогера Елены Корниловой, которая утверждала, что получала зарубежное образование.

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