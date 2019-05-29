Госдуме предложили запретить массовый запуск воздушных шаров

Владикавказ, , 11:26 — REGNUM Запуск воздушных шаров в небо по случаю каких-либо торжеств наносит вред живой природе. Эту традицию надо запретить на законодательном уровне. Такое мнение высказали в минприроды Северной Осетии.

«Запуск гелиевых шаров в небо наносит непоправимый вред окружающей среде, особенно животным и птицам. <…> Ученые заключили, что даже небольшой кусочек пластика может убить кита, а воздушные шары приравнивают к пластиковому мусору», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным исследований, черепахи путают кусочки латекса с медузами и проглатывают их, опасность представляют остатки шаров и для других животных.

«Траектория полета шаров никак не контролируется, лопнувшие шары ложатся мусорным слоем на почву и воду, разлагаясь и выделяя вредные вещества. Латексные шарики — до четырех лет, фольгированные шары — до двухсот, а капроновые веревки — до ста лет. Кроме того, в веревках часто путаются птицы», — очертили круг опасности специалисты ведомства.

В минприроды отметили, что в некоторых городах России, в том числе Санкт-Петербурге и Сочи, уже действует запрет на запуск воздушных шаров во время общественных праздников. Было бы неплохо принять такое решение на федеральном уровне, поддержали такое решение в Северной Осетии.

Напомним, с инициативой об ограничениях на акции с запуском воздушных шаров выступило в 2018 году руководство дальневосточных особо охраняемых природных территорий, в том числе Кроноцкого (Камчатский край) и Магаданского (Магаданская область) заповедников, национального парка «Земля леопарда» (Приморский край), ФГБУ «Заповедное Приамурье» (Хабаровский край). Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поддержал этот призыв.

«С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создаёт глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю», — заявил министр.

Читайте также: Экологи просят отказаться от запуска воздушных шаров в День снятия блокады