В Ханое завершил работу форум ректоров российских и вьетнамских вузов

Ханой, , 11:26 — REGNUM Первый форум ректоров российских и вьетнамских университетов, проходивший 28 мая во вьетнамской столице на базе Университета экономики и народного хозяйства, завершил свою работу. Об этом сообщила пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ханое.

Главной целью Форума является содействие расширению научно-образовательного сотрудничества двух стран, сохранение и развитие единого гуманитарного пространства.

Выступая с приветственным словом к участникам форума, замминистра науки и высшего образования России Алексей Медведев отметил, что образование является приоритетным направлением сотрудничества между Россией и Вьетнамом, главным результатом которого является увеличение российских правительственных квот, ежегодно выделяемых на Вьетнам. Он также подчеркнул необходимость активизации студенческих и преподавательских обменов, а также научно-исследовательской деятельности.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Константин Внуков подчеркнул, что история сотрудничества в области образования между Россией и Вьетнамом берёт своё начало с 20-х годов прошлого столетия и поступательно развивается в наши дни. Он также выразил уверенность, что проведение форума будет способствовать дальнейшему укреплению межвузовских связей двух братских стран.

В работе форума приняли участие ректоры и проректоры 29 российских и 35 вьетнамских университетов. В рамках мероприятия также состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве, в ходе которого удалось заключить более 15 документов о взаимодействии между российскими и вьетнамскими вузами.

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