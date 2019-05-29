Эксперты назвали самые дешёвые направления для летних поездок за рубеж

Москва, , 11:25 — REGNUM Летом 2019 года самой бюджетной для граждан России, отправляющихся на отдых из Москвы, будет поездка в Белоруссию. Это направление стало самым дешёвым в рейтинге, составленном сотрудниками онлайн тревел-агентства Biletix.

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Так, билеты из российской столицы в Минск на одного человека будут стоить от 5 тыс. рублей. На втором месте, согласно анализу средних цен бронирования авиабилетов в оба конца на летние месяцы, оказались французские города Бордо и Монпелье — 9−11 тысяч рублей.

Билеты для перелёта в турецкий Стамбул, столицы Казахстана, Грузии и Армении обойдутся путешествующим от 10 тыс. рублей.

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Аналитики также отмечают, что выгоднее всего планировать поездку на июнь, а самый дорогой месяц — июль.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому в апреле 2019 года исследовательским холдингом «Ромир», за последний год в России почти каждый третий житель страны экономил на путешествиях. Об этом заявили 29% опрошенных. Это почти в два с половиной раза больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 12%.