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Поезда по Керченскому мосту будут следовать по двум маршрутам

Общество

В 2020 году планируется запуск еще 20 маршрутов

Москва, 29 мая 2019, 11:25 — REGNUM  Поезда через Керченский мост начнут движение в декабре 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, такие данные содержатся в ответе Минтранса на запрос депутатов Госдумы.

«Минтранс объявил, что поезда РЖД начнут движение по мосту в декабре 2019 года. Первые два маршрута: Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь», — проинформировал в Facebook член комитета Госдумы по транспорту Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Парламентарий также обратил внимание на то, что «перед курортным сезоном 2020 года планируется запуск ещё одиннадцати маршрутов, в том числе Екатеринбург — Симферополь».

Отметим, что мост через Керченский пролив, связывающий Крым с Краснодарским краем, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

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