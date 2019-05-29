Начальник почтового вагона пытался вывезти из Калининграда 24 кг янтаря

Калининград, , 11:22 — REGNUM Попытку незаконного перемещения крупной партии янтаря пресекли сотрудники Западного линейного управления МВД России на транспорте. Начальник почтового вагона пассажирского поезда Калининград-Москва спрятал среди писем и бандеролей 24 килограмма янтаря на сумму свыше 3 млн рублей.

Как сообщила 29 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк, 61-летний житель Московской области приобрел в Калининграде необработанный янтарь различных фракций, расфасовав его в 16 пакетов и поместив их в одном из служебных помещений почтового вагона.

В зоне таможенного контроля он не сообщил о наличии в вагоне органического камня, подлежащего обязательному письменному декларированию. Но в кладовом помещении почтового вагона сотрудники таможни обнаружили спрятанный янтарь-сырец.

«Окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению начальника почтового вагона в незаконном перемещении через границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов с целью дальнейшего сбыта», — сообщила Ирина Волк.

Мужчине предъявлено обвинение в контрабанде, ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Нестеровский районный суд Калининградской области для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России готовятся увеличить ответственность за незаконные сделки с янтарём, нефритом и другими полудрагоценными камнями. Правительство рассматривает поправки в Уголовный кодекс РФ об ответственности за самовольную добычу камней, а также за сделки с незаконно добытыми камнями. Только незаконно добытого янтаря в год в России конфискуется до 16 тонн.

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