Minecraft или Warcraft: красноярский депутат «запутался в показаниях»

Красноярск, , 11:58 — REGNUM Коллеги депутата красноярского Законодательного собрания Владимира Рейнгардта («Единая Россия») прокомментировали создание петиции о его отставке. По заявлению пресс-секретаря красноярского заксобрания Владимира Корецкого, депутат планировал запретить не Minecraft, а Warcraft, сообщает «Говорит Москва».

Однако запрет Warcraft вызывает ещё больше вопросов. Ведь, по словам Рейнгардта, на запрет игры его сподвигли школьники с телефонами, которых он встретил в библиотеке.

Стоит напомнить, что Warcraft (популярную компьютерную стратегию в реальном времени) никогда не портировали на мобильные телефоны.

Также о создании петиции об отставке высказалась помощница депутата Татьяна Ромашевская. Она заявила, что родители школьников поддерживают Рейнгардта и хотят внести свой вклад в запрет популярной видеоигры.

Ранее Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft. По его мнению, виртуальная песочница пропагандирует насилие среди школьников и делает их гиперактивными. Другими проблемными областями Рейнгардт назвал прессу, телевидение и интернет.

После этого школьник из Кургана по имени Дмитрий создал онлайн-петицию об отстранении депутата. Многие пользователи поддержали юношу — за несколько дней петиция собрала более 1500 подписей.

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