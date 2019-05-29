Нижегородские депутаты предложили сократить ГИА до двух экзаменов

Нижний Новгород, , 11:18 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области подготовило обращение к министру просвещения РФ Ольге Васильевой по вопросу изменения порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Депутаты предлагают создать круглогодичные центры сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), аккредитованные федеральными властями, чтобы проводить в них итоговую аттестацию по учебным предметам по выбору обучающихся, а саму ГИА сократить до двух обязательных предметов — русского языка и математики. Проект обращения поступил в комитет по социальным вопросам, но пока не рассмотрен и не утверждён на сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 2019 году в Нижегородской области общее число выпускников девятых классов выросло относительно прошлого года на 1,3 тыс. человек, составив 29 575 человек. С 24 мая 2019 года стартовал основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 28 мая школьники сдавали ОГЭ по обязательному предмету — русскому языку. В России основной период ЕГЭ — с 27 мая по 1 июля 2019 года, в нём зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. человек — это выпускники текущего года.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в своём обращении к министру просвещения РФ Ольге Васильевой отметили, что оно подготовлено на основании анализа обращений граждан.

Авторы обращения напомнили о том, что по результатам изменений, внесённых в 2014/2015 учебном году в ранее действовавший порядок проведения ГИА, «сформирован круглогодичный цикл подготовки и проведения единого государственного экзамена, который требует от общеобразовательных организаций значительных затрат, в том числе материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов, что, по мнению образовательных организаций, является неэффективным».

По мнению нижегородских депутатов, действующая система ГИА, которая предусматривает проведение только двух обязательных экзаменов, «существенно снижает качество подготовки старшеклассников», так как те предметы, по которым экзамен не проводится, «обучающиеся 10−11 классов фактически прекращают изучать» и «нацеливает школу не на развитие общекультурных и специальных способностей (компетенций) обучающихся, а на подготовку их к работе с тестами с целью сдачи ЕГЭ».

С целью повышения качества освоения образовательных программ депутаты посчитали целесообразным установить возможность «проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по учебным предметам по выбору обучающихся в создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации единых круглогодичных центрах сдачи ЕГЭ, аккредитованных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования». Также депутаты предложили проводить ГИА только по двум основным предметам — русскому языку и математике, так как «из всего комплекса учебных предметов, по которым проводится единый государственный экзамен, аттестационными являются только два экзамена, остальные актуальны как вступительные экзамены в образовательные организации высшего образования».

"Высвобождение ресурсов на обеспечение и проведение ЕГЭ, результаты которого признаются также в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования в образовательные организации высшего образования, и их использование в рамках основной учебно-воспитательной деятельности школ позволит повысить качество образования в конкретной общеобразовательной организации и в регионе в целом», — резюмируется в обращении.

Заксобрание просит министра рассмотреть возможность создания в регионах России единых круглогодичных центров сдачи ЕГЭ и внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.