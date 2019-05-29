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МЧС предупредило о сильной жаре в Москве

Общество

Ведомство рекомендует жителям и гостям столицы пить больше воды

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве
Жара

Москва, 29 мая 2019, 11:16 — REGNUM  Сегодня, 29 мая, в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха до 31 градуса, сообщили в столичном главном управлении МЧС.

Ведомство рекомендует жителям и гостям столицы пить больше воды, избегать перегрева на солнце, а также носить одежду светлых тонов и головной убор.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, после аномальной жары в столичном регионе вероятно возникновение торнадо и смерчей. Наиболее опасным периодом является конец мая — начало июня. Также опасность возникновения таких явлений сохраняется до сентября — октября.

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