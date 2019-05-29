Рейтинг Путина снижается, но имеет потенциал нарастания — мнение

Москва, , 11:15 — REGNUM Формально по комментарию главы ВЦИОМ Валерия Федорова всё верно. Однако беспокоит, кто это сказал и в какой интенции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Социолог говорит о необходимости дать населению веру в изменения (читай усилить пропаганду), а не о реальных мерах по улучшению социально-экономической ситуации. Если будут эти изменения в лучшую сторону, то повысится социальный оптимизм.

«Сам по себе ВЦИОМ и его руководитель уже получили прозвище «министерство социологии». Несмотря на свой авторитет и квалификацию уровень доверия этому центру (вернее тому что он публикует) резко снижается», — считает эксперт.

По его словам, уже сейчас в регионах активно говорят, что предложенные ВЦИОМ рейтинги врио губернаторов ниже реальных на 5−8%. Понятно, что это слухи, но квалифицированные люди об этом уверенно говорят в кулуарных беседах.

«Теперь о рейтинге президента России Владимира Путина. Он действительно снижается, однако по-прежнему высок и имеет потенциал возрастания. Все будет зависеть от эффективности принятых социально-экономических мер», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

Как сообщает, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что причина падения рейтинга президента России Владимира Путина — неверие российских граждан в то, что жить им станет лучше.

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