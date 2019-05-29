В Новосибирске силовики предотвращают условный теракт

Новосибирск, , 11:00 — REGNUM В течение двух дней — 29 и 30 мая — в Дзержинском районе Новосибирска будут проходить тактико-специальное учение по пресечению условного теракта. По информации регионального управления ФСБ, местом проведения мероприятия станут районы промышленной площадки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова, территории ГУФСИН России по Новосибирской области и отдела полиции Дзержинского района.

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В ходе учения силовики отрабатывают механизмы применения антитеррористических мер и предотвращения возможной ЧС на важном объекте авиационной промышленности. Уточняется, что учения проводятся оперативным штабом в Новосибирской области в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета.

Оперативный штаб в Новосибирской области обратился к горожанам с просьбой отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием и «выполнять требования сотрудников правоохранительных органов».

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В Сибири по тревоге поднят спецназ ЦВО

Как сообщало ИА REGNUM, преддверии Дня Победы волна телефонного терроризма прокатилась по нескольким сибирским территориям. Злоумышленники вновь организовали «атаки» на социально значимые объекты с большим пребыванием людей в Чите, Барнауле, Омске и Красноярск. Также исключением не стал и Новосибирск.

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