Жителя Чечни обвиняют в отравлении газом дочери

Грозный, , 10:56 — REGNUM В Чечне будут судить местного жителя за причинение смерти по неосторожности. В отравлении газом собственной дочери обвиняют 40-летнего мужчину, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Трагический случай произошел в январе 2019 года. Находясь в ванной комнате, отравилась угарным газом 15-летняя девочка.

Как установило следствие, в частном доме была неисправна система газоснабжения. Газовый проточный водонагреватель самостоятельно установил хозяин дома. При этом работы были выполнены с нарушением инструкции по монтажу и эксплуатации в ванной комнате. В частности, не были обеспечены полноценная тяга и постоянный приток воздуха в помещение.

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Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, произошли в 2019 году в Дагестане. Так, в марте произошли три случая отравления целыми семьями в селениях Коркмаскала Кумторкалинского района, Кикуни Гергебильского района и городе Кизилюрте.

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