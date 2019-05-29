Реставрация музея-усадьбы Кусково завершится до конца лета

Москва, , 11:43 — REGNUM Реставрационные работы в исторической усадьбе Кусково будут проходить до конца августа 2019 года. Об этом журналистам заявил вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он сообщил, что планируется обновить не только саму резиденцию Шереметьевых, но и коллекцию скульптур из белого мрамора конца XVII — начала XVIII веков, украшающих парковую аллею музея-усадьбы.

«Согласно конкурсной документации, основной целью выполнения работ является сохранение объекта культурного наследия», — уточнил он.

Как пояснили в департаменте конкурентной политики Москвы, работы по реставрации и восстановлению фасадов летней резиденции графов Шереметевых, которая входит в ансамбль музея-усадьбы Кусково, выполнит победитель электронного конкурса с ограниченным участием. Стоимость контракта начинается от 132 млн рублей, закупка включает в себя проведение кровельных работ и оформление входных площадок. Также победителю на реставрацию будут переданы сфинксы, которые украшают главный вход во дворец.

Отметим, летняя резиденция графов Шереметевых входит в ансамбль музея-усадьбы Кусково и является объектом культурного наследия федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проведут реставрацию усадьбы купцов Абрикосовых. Работы по восстановлению объекта начались ещё осенью 2018 года — тогда в здании провели большую часть научно-исследовательских и противоаварийных работ.

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