Книга мемуаров скульптора Ариадны Арендт представлена в Лондоне

Лондон, , 10:54 — REGNUM Презентация книги мемуаров и писем советского скульптора и графика Ариадны Арендт состоялась в Лондоне. Книгу представила её составитель, внучка скульптора Наталия Арендт.

По её словам, Ариадна Арендт почти всю жизнь писала мемуары, но публиковать их не собиралась.

«Но у нас в семье сохранился огромный архив, и в какой-то момент я поняла, что должна его разобрать и опубликовать», — рассказала Наталия Арендт РИА Новости.

Ариадна Арендт родилась в 1906 году в Симферополе, училась в московском Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИН) и в ленинградском Институте пролетарского изобразительного искусства (ИНПИИ). Из-за несчастного случая осталась без ног. Член Союза художников с 1934 года.

Арендт — автор более 70 портретов, десятков композиций, жанровых, декоративных и графических работ, а также садово-парковой скульптуры и керамики.