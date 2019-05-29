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Книга мемуаров скульптора Ариадны Арендт представлена в Лондоне

Общество

Арендт почти всю жизнь писала мемуары, но публиковать их не собиралась

Лондон, 29 мая 2019, 10:54 — REGNUM  Презентация книги мемуаров и писем советского скульптора и графика Ариадны Арендт состоялась в Лондоне. Книгу представила её составитель, внучка скульптора Наталия Арендт.

По её словам, Ариадна Арендт почти всю жизнь писала мемуары, но публиковать их не собиралась.

«Но у нас в семье сохранился огромный архив, и в какой-то момент я поняла, что должна его разобрать и опубликовать», — рассказала Наталия Арендт РИА Новости.

Ариадна Арендт родилась в 1906 году в Симферополе, училась в московском Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИН) и в ленинградском Институте пролетарского изобразительного искусства (ИНПИИ). Из-за несчастного случая осталась без ног. Член Союза художников с 1934 года.

Арендт — автор более 70 портретов, десятков композиций, жанровых, декоративных и графических работ, а также садово-парковой скульптуры и керамики.

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