Причину падения рейтинга ВЦИОМ ищет в истории, а она – в действиях власти

Москва, , 10:52 — REGNUM Уважаемый глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров — очень крупный государственный чиновник. И поэтому его выступление на радикально оппозиционном телеканале — это жест. Жест любви государства к тому, кто его ненавидит, заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя интервью главы ВЦИОМ о снижении рейтинга Владимира Путина.

«Во-вторых, этот очень крупный чиновник, наконец, прямо говорит о том, что рейтинг Владимира Путина расплачивается за действия правительства РФ, а именно за пенсионную реформу и т. д.

Потому что именно пенсионная реформа отняла у нашего народа не какие-то кисельные берега, а отняла реальные годы жизни, которые каждый из лиц старшего поколения уже оплатил, каждый пожилой человек заплатил за них деньгами. И вот эти реальные деньги пенсионная реформа отняла.

Поэтому товарищ Фёдоров на оппозиционном телеканале не говорит всей полноты правды. У нас отняли не будущее счастье, а половину нашей сегодняшней бедности, сделавшей эту бедность ещё больше.

Мало того что правительство РФ боролось против того, чтобы пенсионер получал свою заработанную пенсию, а потом еще и получал зарплату, если работает. Теперь еще отняли и годы жизни, за которые мы заплатили.

Отвращение большинства народа к этой пенсионной реформе зафиксировал и ВЦИОМ самого товарища Фёдорова. И сейчас, когда товарищ Фёдоров находит новые, вежливые слова о том, что случилось с рейтингом, он уходит в исторические описания.

Брежневский СССР имел очень много недостатков, но там была бедная стабильность и предсказуемость. Бедной предсказуемости теперь в России нет. И главный конфликт, который сейчас опускает рейтинг, состоит не в том, что это конфликт с образом брежневского СССР, а в том, что это конфликт с образом справедливости конституционных прав, достоинства в глазах большинства.

Правительство имеет право проводить реформы, решил Конституционный суд. Но никто и никогда не убедит наш народ, что увеличение бедности не нарушает нашу социальную Конституцию», — высказал своё мнение Колеров.

Как сообщает ИА REGNUM, глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью на одном из телеканалов заявил, что «Россия видит себя новым изданием СССР — не сталинского, не горбачевского, а брежневского».

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