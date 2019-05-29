Территорию под «Арт-парк» в Петербурге не будут обследовать на безопасность

Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Территорию на проспекте Добролюбова в Петроградском районе Санкт-Петербурга, где ранее хотели построить резиденцию Верховного суда России, а теперь хотят создать «Арт-парк», не будут обследовать на предмет экологической безопасности.

Это следует из ответа комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга на запрос депутата фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежды Тихоновой.

Ранее на этом месте многие десятилетия находилось предприятие «Государственный институт прикладной химии» (ГИПХ), занимавшееся разработками ядовитого ракетного топлива и других химический субстанций в интересах Минобороны и космической промышленности.

По мнению петербургских чиновников, территория несостоявшегося судебного квартала не представляет опасности. В 2016 году здесь проводились экологические изыскания с выемкой грунтов. Результаты их изучения показали, что грунты относятся к IV классу опасности — малоопасные, а по бактериологическим и паразитологическим показателям считаются «чистыми».

Поэтому комитет по природопользованию считает нецелесообразным проводить новое исследование «с учетом имеющейся актуальной информации об уровне загрязнения», сообщили 29 мая в пресс-службе петербургского отделения «Справедливой России».

Однако автор запроса не согласна с подобным выводом.

«Данные исследований 2011 года показали, что почвы загрязнены и опасны для людей — эти земли должны были вывезти и захоронить. Однако, по данным СМИ, заявленный объем загрязненной почвы и объем вывезенной не соответствуют друг другу. А уже в 2016 году нам показали «чистое» заключение. Считаю, что теперь, когда там планируется разбить парк и общественное пространство для отдыха и прогулок, особенно важно убедиться, что эта территория безопасна», — говорит Надежда Тихонова.

Депутат имеет в виду результаты инженерно-экологических изысканий 2011 года, проведенных Санкт-Петербургским научным центром РАН в зоне намечавшегося тогда строительства судебного квартала. Там были найдены участки, имеющие высокую степень загрязнения, площадь которых составляла 70% территории. Обследование почвы на глубину до 10 метров показало, что на участке имеется грунт «чрезвычайно опасной» категории загрязнения.

По мнению петербургских экологов, последующий вывоз отходов с площадки РНЦ «Прикладная химия» носил хаотичный характер, и полная безопасность выбранной под парк площадки не гарантирована.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководство Санкт-Петербурга приняло решение объявить в ближайшее время международный конкурс на создание концепции зоны культурного досуга на проспекте Добролюбова. На шести гектарах предполагается построить подземный комплекс с концертным, театральным, лекционным и выставочным залами, кинотеатром, гастрономическим кластером. Над ним будет разбит общедоступный парк. Главным объектом проекта станет Дворец танца Бориса Эйфмана.

Название «Арт-парк» является условным: среди петербуржцев будет проведен опрос на предмет постоянного названия новой городской рекреационной зоны.

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