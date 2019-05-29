В Казахстане на подготовку сотрудников МВД планируют направить $11 млн

Нур-Султан, , 10:14 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана планирует потратить 42 млрд тенге ($11 млн) на профессиональную подготовку кадров в 2019—2022 годах. Об этом 29 мая сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на проект бюджетной программы.

В документе уточняется, что в 2019 году планируется выделить 11,2 млрд тенге ($29,5 млн), в 2020 году — 12 млрд тенге ($31,7 млн), 2021 году — 11,8 млрд тенге ($30,9 млн), 2022 году — 10,2 млрд тенге ($26,9 млн).

Планируется, что средства будут направлены на обеспечение органов внутренних дел специалистами с высшим образованием, повышение профессионального уровня сотрудников, подготовку руководящего состава и другие цели.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2022 годах на охрану общественной безопасности и порядок в Казахстане из бюджета планируется выделить 506,7 млрд тенге ($1,34 млрд).

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