Среда, 29 Мая 2019 года
10:11:30 МСК

Фанат Skyrim знакомится с девушками в Tinder при помощи любимой игры

Общество

Gmtom создал текстовую ролевую игру для приложения Tinder

Вашингтон, 29 мая 2019, 10:11 — REGNUM  Пользователь Reddit с ником Gmtom опубликовал текстовую ролевую игру, предназначенную для использования в Tinder — популярном приложении для знакомств. Правда, если девушка всё же пройдет все этапы текстового приключения, она окажется в начале сюжета игры TES V: Skyrim.

Если девушка выбирает Тома (настоящее имя Gmtom) в Tinder, ей приходит сообщение с началом ролевой игры. Оно описывает происходящие вокруг события и предлагает собеседнику выбрать один из вариантов ответа, обозначающих какое-либо действие. Таким образом, потенциальная вторая половинка Тома двигается по сюжету его придуманного приключения.

Правда, конец игры оказался неожиданным. Пройдя все этапы, девушка оказалась в повозке вместе с преступниками, которые встретили её знаменитой фразой: «Эй, да ты наконец проснулась. Ты пыталась пересечь границу, не так ли?». Именно с неё начинается вступительная сцена TES V: Skyrim.

Читайте также: Магия и живые мертвецы: новый класс персонажа в The Elder Scrolls Online

Ранее разработчики из Bethesda Softworks анонсировали новый класс персонажа для своей MMORPG-игры The Elder Scrolls Online: Elsweyr. Им стал некромант — тёмный колдун, способный оживлять мёртвых и управлять ими. Помимо этого, игроки выбравшие новый класс, смогут облачаться в костяную броню, стрелять огненными черепами и призывать огромных монстров себе на помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Сервис YouTube Gaming закроется 30 мая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить