Фанат Skyrim знакомится с девушками в Tinder при помощи любимой игры

Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Пользователь Reddit с ником Gmtom опубликовал текстовую ролевую игру, предназначенную для использования в Tinder — популярном приложении для знакомств. Правда, если девушка всё же пройдет все этапы текстового приключения, она окажется в начале сюжета игры TES V: Skyrim.

Если девушка выбирает Тома (настоящее имя Gmtom) в Tinder, ей приходит сообщение с началом ролевой игры. Оно описывает происходящие вокруг события и предлагает собеседнику выбрать один из вариантов ответа, обозначающих какое-либо действие. Таким образом, потенциальная вторая половинка Тома двигается по сюжету его придуманного приключения.

Правда, конец игры оказался неожиданным. Пройдя все этапы, девушка оказалась в повозке вместе с преступниками, которые встретили её знаменитой фразой: «Эй, да ты наконец проснулась. Ты пыталась пересечь границу, не так ли?». Именно с неё начинается вступительная сцена TES V: Skyrim.

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