В Танзании снижается число заразившихся лихорадкой Денге — СМИ

Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:13 — REGNUM В Танзании снижается число заразившихся лихорадкой Денге. Об этом, как передает газета Mwananchi, сообщила временно исполняющий обязанности главы отдела связей с общественностью министерства здравоохранения Танзании Кэтрин Сунгура.

По ее словам, с января 2019 года количество заболевших дошло до 2900 человек, сейчас число заражений пошло на спад.

Сунгура отметила, что больше всего случаев заболевания было зафиксировано в Дар-эс-Саламе и Танге. В результате вспышки заболевания погибли два человека.

По ее словам, местные власти приняли активные меры по предотвращению распространения лихорадки Денге в стране.