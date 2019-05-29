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В Танзании снижается число заразившихся лихорадкой Денге — СМИ

Общество

Власти приняли активные меры по предотвращению распространения заболевания

Дар-эс-Салам, Танзания, 29 мая 2019, 10:13 — REGNUM  В Танзании снижается число заразившихся лихорадкой Денге. Об этом, как передает газета Mwananchi, сообщила временно исполняющий обязанности главы отдела связей с общественностью министерства здравоохранения Танзании Кэтрин Сунгура.

По ее словам, с января 2019 года количество заболевших дошло до 2900 человек, сейчас число заражений пошло на спад.

Сунгура отметила, что больше всего случаев заболевания было зафиксировано в Дар-эс-Саламе и Танге. В результате вспышки заболевания погибли два человека.

По ее словам, местные власти приняли активные меры по предотвращению распространения лихорадки Денге в стране.

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Лихорадка Денге
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