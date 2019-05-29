Осуждённый экс-глава Росграницы арестован по новому делу

Москва, , 10:05 — REGNUM Бывший глава Росграницы Дмитрий Безделов, осужденный за хищение бюджетных средств, арестован по новому делу о хищении. Решение о помещении под стражу принял Тверской суд Москвы, передает радиостанция «Говорит Москва».

Безделова теперь обвиняют в хищении 49 млн рублей, выделенных на обустройство объектов на границах с Монголией и Финляндией. Экс-глава Росграницы отвергает обвинения, поясняя, что строительство объектов было полностью завершено.

Ранее Безделова доставили в Москву из колонии во Владимирской области для проведения следственных действий. Под Владимиром он отбывает наказание за хищение 490 млн рублей, выделенных на целевую программу по развитию госграницы.

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