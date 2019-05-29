В Китае задержаны десятки мошенников, игравших на любовных чувствах жертв

Пекин, , 09:54 — REGNUM Полиция города Хуайнань провинции Цзянсу на востоке Китая задержала 31 подозреваемого в телефонном и интернетном мошенничестве, которым удалось увести у граждан более 900 тыс. юаней (около $130 288), сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Как рассказал один из пострадавших в июле 2018 года по фамилии Лю, он был обманут мошенниками с привлечением девушки, с которой он завязал романтические отношения по переписке. Лю вложил 1000 юаней в инвестиционную платформу, которую ему порекомендовала девушка, и ему высветилось сообщение, что он заработал 5000 юаней.

Для того, чтобы вывести денежные средства, жертву попросили заплатить за специальные услуги. После уплаты Лю не получил своих денег, а его дама сердца испарилась. После проведения расследования полиция провела ряд арестов в городе Шэньчжэнь и Пекин, а также в провинциях Хэнань и Хубэй, в результате которых был схвачен 31 подозреваемый. Расследование продолжается.

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