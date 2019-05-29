Экс-глава «Оренбургских пассажирских перевозок» оспаривает свою отставку

Оренбург, , 10:40 — REGNUM В Оренбурге экс-руководитель муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки» Сергей Касьянов в суде оспаривает распоряжение об увольнении. С главой транспортной организации расторгли трудовой договор, когда он находился на больничном. Касьянов считает, что были нарушены его права, сообщает vestirama.ru.

По данным информресурсов, распоряжение об отставке завизировал не мэр, а первый заместитель главы Оренбурга Сергей Чуфистов. Об увольнении Сергей Касьянов узнал случайно. Возможно, первый замглавы города лоббировал интересы нового руководителя, полагают некоторые информресурсы.

Напомним, 21 июня 2018 года Артем Сафиуллин был уволен с должности директора МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» по собственному желанию. Вакантную должность с 22 июня занял Сергей Касьянов. Сейчас должность руководителя предприятия занимает Владимир Ардеев.

Стоит отметить, что рынок пассажирских перевозок в областном центре переживает не лучшие времена. В конце 2017 года между частниками и чиновниками возник конфликт из-за конкурса конкурс на право осуществления пассажирских перевозок. Условия неоднократно меняли, в результате тендер аннулировали. Ситуация усугубилась с приходом на должность директора МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» Артема Сафиуллина.

В марте 2018 года на совещании в Доме советов случился скандал — губернатор выгнал Сафиуллина, а мэру рекомендовал подобрать нового руководителя. У опального директора неожиданно ухудшилось самочувствие, и он ушёл на больничный почти на три месяца. В июне предприятие возглавил Сергей Касьянов, который до этого исполнял обязанности директора МКП.

В конце 2018 года был уволен начальник управления пассажирского транспорта Дмитрий Анисимов. Основанием для отставки стало нарушение законодательства о муниципальной службе.

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