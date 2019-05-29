В Вене начинается церемония прощания с экс-пилотом «Формулы-1» Ники Лаудой

Вена, , 09:35 — REGNUM 29 мая жители Австрии и поклонники автоспорта простятся с трехкратным чемпионом «Формулы-1» Ники Лаудой. Церемония прощания пройдет в главном храме страны — в соборе Святого Стефана в центре Вены, пишет газета Kronen Zeitung.

Гроб с телом будет выставлен для публичного прощания с 8 до 12 часов по местному времени. Журналисты и бесчисленные поклонники заняли места на Штефанплатц с раннего утра. На официальную церемонию приглашены 500 гостей.

Свое присутствие на похоронах подтвердили действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, бывший пилот Герхард Бергер, президент Австрии Александр ван дер Беллен, актер Арнольд Шварценеггер, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц. В заупокойном чтении примет участие четырехкратный чемпион, французский пилот Ален Прост. Семья Михаэля Шумахера прислала траурный венок. Лауда будет похоронен в гоночном комбинезоне.

Как сообщало ИА REGNUM, Ники Лауда скончался 20 мая в возрасте 70 лет. Он завоевал чемпионские титулы в «Формуле-1» в 1975, 1977 и 1984 годах, а также был известным предпринимателем. На родине его считают одним из самых выдающихся представителей современной Австрии.

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