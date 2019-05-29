Среда, 29 Мая 2019 года
11:38:54 МСК

Индийский город Орчха может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Общество

В городе Орчха сохранился ряд дворцов и индусских храмов 16-17 веков, например, дворец Джахангир Махал или храм индусского бога Вишну Чатурбхудж

Нью-Дели, 29 мая 2019, 11:21 — REGNUM  Индийский город Орчха, округ Бунделкханд, штат Мадхья-Прадеш, может войти в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Предложение внести город Орчха в список Всемирного наследия ЮНЕСКО было внесено Организацией археологических исследований Индии (ASI). В городе сохранился ряд дворцов и индусских храмов 16−17 веков, например, дворец Джахангир Махал, являющийся прекрасным образцом могольской архитектуры, или же храм индусского бога Вишну Чатурбхудж, датируемый 9 веком.

Город также известен своим заповедником, где можно увидеть диких антилоп, буйволов, шакалов, а также медведей-губачей в естественной среде обитания. Заповедник также славится тем, что на его сравнительно небольшой площади проживает более 200 видов птиц. Некоторые виды находятся под угрозой исчезновения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить