В Зауралье состоялась экспедиция по любимым местам маршала Жукова

р-н Мишкинский, Курганская область, , 16:43 — REGNUM По особо охраняемым территориям Мишкинского района Курганской области 29 мая 2019 года прошла экспедиция волонтёров-экологов. Местные жители, школьники, ребята из санатория «Космос» благоустраивали «Тропу Жукова», памятники природы регионального значения «Шаламовская согра» и «Кировский бор», сообщила корреспонденту ИА REGNUM специалист Шаламовского сельсовета Екатерина Большакова.

«Такая масштабная экспедиция, как сегодняшняя, у нас проходит впервые. Ранее шли подготовительные работы для формирования туристического маршрута «Тропа Жукова». В марте был объявлен конкурс проектов оформления центрального входа экологической тропы. Сегодня расчистили тропу, расставили указатели», — сообщила Екатерина Большакова.

По её словам, нет в Зауралье места красивее, чем леса возле сёл Шаламово и Кирово. Территория славится чистыми озёрами, смешанным лесом с вековыми соснами. Именно эти места для рыбалки и охоты облюбовал маршал Советского Союза, командующий Уральским военным округом с 1948 — 1953 годы Георгий Жуков. «Тропа Жукова» названа в честь прославленного полководца. Расположена она на территории Шаламовского сельсовета. Имеет кольцевой маршрут, начинается и заканчивается у болота Долгое. Сейчас по маршруту экотропы проведена разметка, установлены информационные аншлаги с изображением и описанием птиц и животных. Определены места отдыха, выделены природные достопримечательности: береза «Семь сторон света», самая большая сосна, звериные тропы и норы.

«К нам тянутся грибники, охотники, туристы. Места у нас ягодные: костяника, брусника, земляника, малина. Воздух — целебный, не сравнимый. Поэтому на территории уникального Кировского бора расположен пульмонологический санаторий для детей «Космос». И мы хотим благоустроить наши заповедные места так, чтобы любителям природы передалось наше уважение к лесу, появилась потребность к культурному отдыху, чтобы не устраивали туристы после пикников и походов мусорные свалки. Мы летом два раза в месяц организуем субботники в лесах. И с одной стороны радостно, что к нам едут туристы, с другой стороны видишь, что у людей нет пока культуры бережного отношения к природе», — отметила специалист Шаламовского сельсовета.

Воспитывают экологически сознательных граждан в Мишкинском районе с детства. В знаменитом Кировском бору прошло торжественное посвящение в юные экологи 40 школьников из сёл Шаламово, Кирово и ребят из пульмонологического санатория «Космос». Состоялось вручение галстуков и флага экологического отряда «Зелёный район».

Завершилась экспедиция акцией «Чистый лес». В ней участвовали, помимо школьников, сотрудники администраций Мишкинского района, Шаламовского и Кировского сельсоветов, местных домов культуры и библиотек, местные жители.

По словам Екатерины Большаковой, в течение 2019 года планируется дальнейшее обустройство «Тропы Жукова»: установка указателей, беседок, стендов, карт-схем, оформление входа и многое другое.